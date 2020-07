Nr. 1648

Unbekannte zündeten heute früh einen Roller in Neukölln an. Gegen 6.30 Uhr entdeckte ein Passant den Brand an dem in der Pflügerstraße abgestellten Fahrzeug und alarmierte Feuerwehr und Polizei. Durch die starke Hitzeentwicklung wurde ein weiterer, in der Nähe abgestellter Roller beschädigt. Verletzt wurde niemand. Ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt hat die weiteren Ermittlungen übernommen.