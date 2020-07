Postfiliale überfallen

Nr. 1630

Ein Unbekannter überfiel gestern Abend eine Postfiliale in einem Supermarkt in Tegel. Der teilmaskierte Mann betrat das Geschäft in der Bernauer Straße gegen 19 Uhr, lief hinter den Verkaufstresen und attackierte die Mitarbeiterin. Anschließend nahm er Briefmarken sowie Geld an sich und flüchtete nach der Tat mit einem Fahrrad in Richtung Bottroper Weg. Die 51-jährige Überfallene kam mit dem Schrecken davon. Die Kriminalpolizei der Direktion 1 hat die Ermittlungen übernommen.