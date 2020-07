Schwerer Diebstahl aus einem Hotelzimmer - Polizei bittet um Mithilfe

Nr.1652

Mit der Veröffentlichung von Bildern bittet die Polizei Berlin um Mithilfe bei der Suche nach zwei Männern, die im März dieses Jahres gemeinsam mit einem Komplizen in ein Hotelzimmer in Mitte eingebrochen sein sollen. Am Samstag, den 14. März 2020 sollen die beiden mit ihrem bereits namhaft gemachten Mittäter einem Mann in einer Bar die Geldbörse gestohlen haben.