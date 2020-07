Anwohner beobachtet Autoknacker

Nr. 1622

Die Aufmerksamkeit eines Anwohners führte in der vergangenen Nacht in Reinickendorf zur Festnahme eines Diebes. Der 53-Jährige bemerkte gegen 23.40 Uhr in einem Hinterhof in der Deutsche Straße einen Unbekannten, der sich an einem dort abgestellten VW-Transporter zu schaffen machte. Als der Verdächtige den Innenraum ausleuchtete, sprach der Zeuge den Mann an, der sofort flüchtete. Alarmierte Polizisten des Abschnitts 11 konnten ihn aber in der Nähe festnehmen und überstellten den 31-Jährigen der Kriminalpolizei. An dem Fahrzeug stellten die Beamten eine eingeschlagene Seitenscheibe fest und fanden bei dem Festgenommenen ein Navigationsgerät, welches dem VW zugeordnet werden konnte.