Imbissbrand – LKA vermutet fahrlässige Verursachung

Nr. 1620

Das Feuer in einem Imbiss am vergangenen Wochenende in Neukölln ist wahrscheinlich fahrlässig verursacht worden. In der Nacht zum Samstag brannte es gegen 1.15 Uhr in dem im Erdgeschoss befindlichen Geschäft in der Sonnenallee. Die Flammen griffen dabei auch auf die darüberliegende Wohnung über. Bei dem Vorfall wurden sechs Menschen verletzt, zwei davon schwer und das Gebäude massiv in Mitleidenschaft gezogen.

Aufgrund der bisher geführten Ermittlungen, kriminaltechnischen Untersuchungen und vorhandenen Zeugenaussagen ist davon auszugehen, dass ein nicht ordnungsgemäßer Umgang mit Propangasflaschen ursächlich für die Verpuffung war. Die vom Branddezernat des Landeskriminalamtes geführten Ermittlungen dauern an.