Schüsse in Bar

Nr. 1678

Aus bislang unbekannten Gründen schoss ein Unbekannter gestern Abend auf einen Mann in einer Bar in Westend. Nachdem sich die beiden Männer längere Zeit in dem Lokal im Spandauer Damm aufgehalten und sich unterhalten hatten, eskalierte ihr Gespräch kurz vor 22 Uhr. Dann zog der Unbekannte eine Waffe, schoss mehrfach und flüchtete anschließend in Richtung Spandauer-Damm-Brücke. Sein 51 Jahre altes Opfer erlitt schwere Verletzungen an den Beinen und kam in eine Klinik. Nach der ersten Behandlung besteht dem Vernehmen nach keine Lebensgefahr mehr. Die weiteren Gäste in der Bar blieben unverletzt. Die Kriminalpolizei der Direktion 2 hat die Ermittlungen zu dem Geschehen übernommen.