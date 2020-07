Frau nach Raubtaten gesucht – Polizei bittet um Mithilfe

Rund zwei Stunden später trat das Trio erneut in Erscheinung. Zunächst sollen die beiden bereits identifizierten Männer gegen 9.40 Uhr auf dem U-Bahnhof Schönleinstraße mit einem 30-Jährigen in Streit geraten sein. Im weiteren Verlauf sollen sie den jungen Mann mit einem Messer bedroht und ihn mit Reizgas besprüht haben. Anschließend soll das Duo den Mann zu Boden gebracht, ihn dort liegend geschlagen sowie gegen den Kopf und den Körper getreten haben. Die gesuchte Frau soll während der gesamten Auseinandersetzung anwesend gewesen sein. Später soll sie zudem an den am Boden liegenden Mann herangetreten sein und sich zu ihm heruntergebeugt haben. Kurz darauf flüchtete das Trio mit Beute, Geld und zwei Mobiltelefonen. Der Angegriffene wurde leicht verletzt und zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.