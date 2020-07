Festnahmen nach Einbruch

Nr. 1612

Zwei Einbrecher gingen gestern Abend der Polizei in Haselhorst ins Netz. Die beiden 32 und 33 Jahre alten Männer hatten gemeinsam mit einem Komplizen gegen 20.15 Uhr die Ausstellungsräume eines Werkzeugherstellers in der Gartenfelder Straße aufgebrochen und dort stehende Geräte in ein sogenanntes Big Bag zum Abtransport vorbereitet. Als die Beamten an dem Geschäft eintrafen, rannten alle drei Tatverdächtigen davon. Zwei der drei Spitzbuben konnten jedoch in unmittelbarer Tatortnähe gestellt werden. Ein vor dem Gebäude stehender Transporter wurde von der Kriminalpolizei als Beweismittel sichergestellt.