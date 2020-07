Mann nach Sturz ins Wasser vermisst

Nr. 1609

Auch heute suchen Einsatzkräfte der Wasserschutzpolizei weiterhin nach einem Mann, der am Freitagabend in den Tegeler See gefallen war.

Passanten alarmierten am vergangenen Freitag Rettungskräfte, als sie gegen 20.50 Uhr ein fahrerloses Boot zwischen der Insel Hasselwerder und der Einfahrt zum Borsighafen entdeckten. Offenbar waren vier Männer zuvor über Bord gegangen. Retter der DLRG und des ASB konnten drei Männer aus dem Wasser bergen. Ein 30-Jähriger, bei dem es sich wahrscheinlich um den Fahrer des Motorbootes handelt, ist bislang noch nicht gefunden worden. Auch der Einsatz eines Hubschraubers, diverser Boote sowie Tauchern blieb bis zum Einbruch der Dunkelheit ohne Erfolg. Auch die Absuche des Bereiches am gestrigen Tag führte zu keinem Ergebnis. Das Boot hatte allein gestoppt, da der Sprit zur Neige gegangen war. Die Geretteten lehnten eine ärztliche Behandlung in einem Krankenhaus ab und wurden durch Polizisten, Rettungssanitäter und einen hinzugezogenen Seelsorger betreut.