Radfahrer bei Unfall lebensbedrohlich verletzt

Nr. 1605

Am Freitagvormittag erlitt ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall in Lankwitz lebensbedrohliche Verletzungen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 64-jähriger LKW-Fahrer die Paul-Schneider-Straße in Richtung Kamenzer Damm. Als er gegen 10.10 Uhr nach rechts in die Malteser Straße abbiegen wollte, erfasste er einen 49-Jährigen, der mit seinem Rad in dieselbe Richtung fuhr. Infolge des Zusammenstoßes stürzte der Radfahrer zu Boden und wurde von dem LKW überrollt. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Mann mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen hat das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 übernommen.