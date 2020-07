Ohne Mund-Nasen-Bedeckung in U-Bahn unterwegs

Nr. 1603

Polizeieinsatzkräfte nahmen gestern Mittag in Mitte einen Mann fest, der in der U-Bahn keine Mund-Nasen-Bedeckung trug. Ersten Ermittlungen zufolge sahen die Einsatzkräfte gegen 13.15 Uhr wie ein Mann in einer U-Bahn der Linie U8 ohne eine Mund-Nasen-Bedeckung fuhr. Die Polizisten sprachen ihn an und stiegen mit ihm am U-Bahnhof Alexanderplatz aus, um seine Identität festzustellen. Der 28-Jährige verweigerte auch nach mehrmaliger Aufforderung die Herausgebe seines Personalausweises und leistete Widerstand, als ihm die Handfessel angelegt werden sollte. Anschließend brachten sie ihn in eine Polizeidienststelle. Nach einer dort erfolgten Identitätsfeststellung wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt und muss sich nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Verstoßes gegen die Infektionsschutzverordnung verantworten.