Nr. 1598

In der vergangenen Nacht brannte ein Pkw in Tegel. Anwohner einer Kleingartenkolonie an der Ziekowstraße wurden gegen 2.15 Uhr durch einen Knall auf das brennende Auto des Typs Ssang Yong aufmerksam. Alarmierte Brandbekämpfer der Feuerwehr löschten die Flammen. Ein danebenstehender VW wurde durch die Hitzeentwicklung ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt ermittelt nun.