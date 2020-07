Nr. 1597

Schwer verletzt kam eine Radfahrerin gestern Vormittag nach einem Verkehrsunfall in Steglitz in eine Klinik.

Ersten Ermittlungen zufolge wurde die 86-Jährige um 10.30 Uhr an der Kreuzung Wismarer Straße von einem nach rechts in den Ostpreußendamm abbiegenden Sattelzug erfasst. Die Seniorin geriet dabei unter die Zugmaschine des Gespanns und erlitt schwere Verletzungen.