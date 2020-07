Sexualstraftat- Polizei bittet um Hinweise

Steglitz-Zehlendorf/Charlottenburg-Wilmersdorf

Nr. 1596

Bei den Ermittlungen zu Sexualstraftaten am Wannsee und am Teufelsberg bitten Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin um Hinweise.

Am 22. Juni 2020 kam es im Bereich des Wannsees zu einer Vergewaltigung, die bei der Polizei Berlin angezeigt wurde und durch eine Fachdienststelle des Dezernates für Sexualdelikte bearbeitet wird. Am 25. Juni 2020 meldete ein Zeuge, gegen 19 Uhr eine Sexualstraftat auf einem Waldweg nahe des Teufelsberges beobachtet zu haben. Alarmierte Polizisten, die wenig später eintrafen, konnten jedoch weder Täter noch Opfer ausfindig machen.

Am 28. Juni 2020 konnte eine von einem bislang unbekannten Täter angegriffene Frau flüchten, um so einer möglichen Sexualstraftat zu entkommen.

Gegenstand derzeitiger Ermittlungen ist zum einen die Prüfung, ob es sich bei den angezeigten Taten um denselben Täter handelt. Darüber hinaus stehen die Fachdienststelle und die Staatsanwaltschaft zugleich in engem Kontakt mit den ermittelnden Behörden in Brandenburg, um Zusammenhänge mit dort bekannt gewordenen Straftaten zu prüfen.

Um die durch den Zeugen am 25. Juni 2020 beobachtete und gemeldete Tat verifizieren zu können, bitten die Ermittler dringend um Hinweise aus der Bevölkerung. Insbesondere bitten die Ermittler das bislang unbekannte Opfer der Tat vom 25. Juni 2020, sich bei der Polizei zu melden.

Wer hat die Tat vom 25. Juni 2020 um 19 Uhr nahe des Teufelsberges beobachtet?

Wer kann Angaben zu den beiden anderen Taten am 22. und 28. Juni 2020 machen?

Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise, die auch vertraulich behandelt werden können, nimmt das LKA 134 beim Landeskriminalamt Berlin unter der Telefonnummer (030) 4664- 913402 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.