Motorradfahrer bei Unfall tödlich verletzt

Nr. 1594

In der vergangenen Nacht wurde in Prenzlauer Berg ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall tödlich verletzt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der 38-Jährige gegen 0.50 Uhr mit seiner Piaggio die Danziger Straße in Richtung Petersburger Straße. Aus bislang ungeklärten Gründen kam der Zweiradfahrer nach links von der Fahrbahn ab, prallte auf der Mittelinsel gegen einen Zaun und erlitt dabei schwere Kopfverletzungen. Alarmierte Rettungskräfte reanimierten den Kradfahrer und brachten ihn anschließend in ein Krankenhaus, wo er kurze Zeit später verstarb. Die weiteren Ermittlungen hat das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 übernommen.