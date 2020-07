Seniorin bei Unfall schwer verletzt

Nr. 1591

Gestern Mittag wurde eine Seniorin bei einem Verkehrsunfall in Heinersdorf schwer verletzt. Ersten Erkenntnissen zufolge überquerte die 76-Jährige gegen 14.15 Uhr mit ihrem Rollator die Romain-Rolland-Straße. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 69-jährigen Autofahrer, der mit seinem Renault in Richtung Rothenbachstraße unterwegs war. Die Seniorin erlitt schwere Verletzungen am ganzen Körper und wurde von Rettungskräften zur intensivmedizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen hat das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 übernommen.