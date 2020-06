Diebstahl aus Lieferfahrzeug- Tatverdächtige festgenommen

Nr. 1587

Ein gezielter Einsatz von zivilen Ermittlern des Polizeiabschnitts 57 führte gestern Mittag zur Festnahme von zwei Tatverdächtigen in Mitte.

Die beiden Männer im Alter von 29 und 36 Jahren wurden von den Polizisten beim Ausspähen von Paketfahrzeugen aus ihrem Mercedes-Benz in Mitte beobachtet. In der Neue Grünstraße stieg der Beifahrer gegen 13 Uhr schließlich aus, und öffnete gewaltsam die Hecktür eines dort stehenden Lieferfahrzeugs. Mit einem aus dem Laderaum entwendeten Paket stieg er wieder zurück in den Mercedes und beide fuhren davon. Wenige Meter entfernt stoppten die Ermittler dann das Auto und nahmen die Männer fest. Das Paket wurde dem ahnungslosen Postboten übergeben. Beide Männer wurden der Kriminalpolizei überstellt. Ob die Festgenommenen möglicherweise weitere Diebstähle auf ihrem Konto verbuchen können, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.