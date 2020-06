Nr. 1553

Gestern Mittag wurde über die Internetwache eine Sachbeschädigung im Ortsteil Prenzlauer Berg angezeigt. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte eine Verantwortliche eines Bürgerbüros in der Raumerstraße gegen 8.30 Uhr an der Jalousie einen Schriftzug sowie ein Symbol in schwarzer Farbe festgestellt und anschließend die Anzeige erstattet. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt Berlin hat die Ermittlungen übernommen.