Fahrzeuge und Führerscheine beschlagnahmt

Nr. 1552

Zivilfahnder der 31. Einsatzhundertschaft nahmen heute früh zwei Männer in Kreuzberg fest, die sich offenbar ein Autorennen lieferten. Die Zivilpolizisten sahen gegen 3.30 Uhr, wie ein Range Rover und ein Audi an einer roten Ampel an der Yorckstraße Ecke Mehringdamm standen und die Motoren aufheulen ließen. Bei grüner Ampel beschleunigten beide stark und rasten in Richtung Hasenheide los. An der Gneisenaustraße Ecke Zossener Straße nahmen die Beamten wahr, dass der Range Rover-Fahrer stark abbremsen musste, um nicht gegen einen wartenden Smart zu fahren. Anschließend beschleunigten die Fahrer wieder und fuhren mit überhöhter Geschwindigkeit weiter. Dort gelang es den Polizeieinsatzkräften, die beiden Fahrzeuge zu stoppen und zu kontrollieren. Die Führerscheine der Fahrer im Alter von 26 und 48 Jahren sowie beide Fahrzeuge wurden beschlagnahmt. Das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Direktion 5 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.