Öffentlichkeitsfahndung nach versuchter räuberischer Erpressung

Die Kriminalpolizei der der Polizeidirektion 5 fragt:

• Wer kann Angaben zur Tat machen?

• Wer kann Angaben zu dem Gesuchten und/oder seinem Aufenthaltsort machen?

• Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 5 in der Friesenstraße 16 in 10965 Berlin-Kreuzberg unter der Telefonnummer (030) 4664-573100 oder per Fax (030) 4664-573199, über die Internetwache der Berliner Polizei oder an jede andere Polizeidienststelle.