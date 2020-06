Fußgängerin von Auto erfasst

Nr. 1548

Gestern Vormittag wurde eine Fußgängerin in Marzahn von einem Auto erfasst und schwer verletzt. Ersten Ermittlungen zufolge betrat die 57-Jährige gegen 11.20 Uhr die Fahrbahn der Märkischen Allee, um diese zu überqueren. In diesem Moment wurde sie durch den 55-jährigen Honda-Fahrer erfasst und dabei schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie mit schwerer Rumpfverletzung und einem Oberschenkelbruch in ein Krankenhaus, wo sie stationär aufgenommen wurde. Das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Direktion 6 übernahm die weiteren Ermittlungen.