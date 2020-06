Charlie GÜHRS vermisst

Nr. 1547

Seit Samstag, dem 20. Juni 2020 wird eine junge Frau, die Medikamente benötigt, vermisst. Mit der Veröffentlichung eines Fotos der Vermissten bittet die Polizei um Mithilfe. Die 22-Jährige Charlie GÜHRS wurde zuletzt von einem Mitbewohner ihrer Wohngemeinschaft in der Saarstraße in Friedenau gesehen. Ihr Mobiltelefon wurde am 21. Juni 2020, gegen 6.30 Uhr am Innsbrucker Platz aufgefunden.