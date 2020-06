Festnahme nach Taschendiebstahl

Nr. 1529

In der vergangenen Nacht nahmen Einsatzkräfte der Polizei in Kreuzberg einen mutmaßlichen Taschendieb fest. Kurz nach Mitternacht soll ein 21-Jähriger, der mit einer Frau und einem Mann an einem Imbiss in der Görlitzer Straße stand, von einer Männergruppe bedrängt und mit einem Stein geschlagen worden sein. Anschließend soll einer aus der Gruppe versucht haben, die Geldbörse des jungen Mannes aus seiner Jacke zu stehlen, was dieser jedoch bemerkte. Im weiteren Verlauf soll ein weiterer bis dato unbekannter Mann den 21-Jährigen angetanzt und ihm dabei seine Armbanduhr vom Handgelenk entwendet haben. Auch dieses bemerkte der Bestohlene, woraufhin er den Antänzer aufgefordert habe, ihm seine Uhr zurückzugeben. Der mutmaßliche Dieb soll dem jungen Mann daraufhin mit der Uhr ins Gesicht geschlagen haben und anschließend geflüchtet sein. Er wurde von dem Bestohlenen verfolgt und konnte kurze Zeit später von alarmierten Einsatzkräften des Polizeiabschnitts 53 festgenommen werden. Der 21-Jährige erlitt bei dem Angriff Verletzungen im Gesicht sowie Abschürfungen an einer Hand und gab an, sich selbst in ärztliche Behandlung begeben zu wollen. Der 31-jährige Tatverdächtige wurde zur Durchführung einer erkennungsdienstlichen Behandlung in ein Gewahrsam gebracht und einem Fachkommissariat der Direktion 5 überstellt, welches die weiteren, noch andauernden Ermittlungen übernommen hat.