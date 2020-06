Seniorin in Wohnung überfallen

Nr. 1528

Gestern Nachmittag versuchte ein Mann im Ortsteil Märkisches Viertel eine alte Dame zu überfallen. Den bisherigen Ermittlungen zufolge soll der 33-Jährige gegen 15.40 Uhr an der Wohnungstür der 94-Jährigen im Eichhorster Weg geklingelt und die Seniorin, nachdem sie die Tür geöffnet hatte, mit ihrem Rollator in die Wohnung geschubst haben, sodass sie zu Boden fiel. Anschließend soll der Mann dann die Wohnung durchsucht haben. Als die Frau um Hilfe schrie, soll der Mann ohne Beute aus der Wohnung geflüchtet sein. Ein 59-jähriger Zeuge wurde durch die Schreie der Frau aufmerksam und alarmierte die Polizei. Einsatzkräfte nahmen den Tatverdächtigen in der Nähe des Tatortes fest und brachten ihn in ein Polizeigewahrsam. Derzeit wird geprüft, ob es Zusammenhänge zu weiteren Eigentumsdelikten gibt. Der Mann wird heute auf Antrag der Staatsanwaltschaft Berlin zum Erlass eines Haftbefehls einem Richter vorgeführt. Die weiteren Ermittlungen führt das Raubkommissariat der Polizeidirektion 1.