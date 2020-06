Mann mit Metallstange attackiert und verletzt

Nr. 1523

Bei einem Streit in der vergangenen Nacht in Alt-Hohenschönhausen wurde ein Mann von einem Unbekannten mit einer Stange attackiert und verletzt. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge soll der 31-Jährige gegen 23.30 Uhr aus bislang noch nicht geklärten Gründen mit einer Frau in der Hauptstraße in Streit geraten sein. Wenig später kam ein Begleiter der Frau hinzu, schlug mit einer Stange gegen das Bein des 31-Jährigen und entfernte sich mit der Frau in einem schwarzen Pkw. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten in ein Krankenhaus, wo er ambulant behandelt werden musste. Ein Fachkommissariat der Kriminalpolizei der Polizeidirektion 6 führt die Ermittlungen.