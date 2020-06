Zusammenstoß zwischen Fußgängerin und Radfahrer

Nr. 1521

Gestern Nachmittag kam es in Biesdorf zu einem Zusammenstoß zwischen einer Fußgängerin und einem Radfahrer. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 48-Jährige gegen 17.40 Uhr den geteilten Geh- und Radweg im Landschaftspark Wuhletal und stieß mit der 42 Jahre alten Fußgängerin zusammen, die in gleicher Richtung unterwegs war. In der Folge stürzten beide. Der Radfahrer erlitt Kopf- und Armverletzungen und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Fußgängerin klagte über Schmerzen an ihrer Schulter. Eine Behandlung war nicht erforderlich. Die Verkehrsermittlerinnen und -ermittler der Polizeidirektion 6 haben die Unfallbearbeitung übernommen.