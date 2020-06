Nr. 1520

Gestern Abend kam es in Friedrichsfelde zu einer Körperverletzung und Beleidigung mit fremdenfeindlichem Hintergrund. Ersten Ermittlungen zufolge war die 33-Jährige gegen 19.30 Uhr mit ihrem Kind auf dem Arm auf dem Gehweg in der Straße Am Tierpark unterwegs, als sie von einem unbekannten Mann am Arm ergriffen wurde und er sie festhielt. Dabei spuckte er ihr zweimal ins Gesicht. Anschließend stieß der Mann die 33-Jährige von sich weg, trat nach ihr und traf sie am Oberschenkel. Zeitgleich beschimpfte der Täter die Angegriffene und flüchtete im Anschluss. Die 33-Jährige erlitt eine Beinverletzung und verspürte Ekel. Eine ärztliche Behandlung war nicht notwendig. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt Berlin hat die Ermittlungen übernommen.