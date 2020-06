Auto beschädigt - Polizeilicher Staatsschutz ermittelt

Nr. 1518

Heute Mittag stellte ein Mann in Neukölln eine Sachbeschädigung an seinem Renault fest. Gegen 12.15 Uhr bemerkte der 21-Jährige die Kratzer im Lack des in der Jahnstraße geparkten Wagens sowie eine Aufschrift mit fremdenfeindlichem Hintergrund und erstattete kurz darauf eine Anzeige auf einem Polizeiabschnitt. Die Ermittlungen, die der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt Berlin übernommen hat, dauern an.