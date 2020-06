Seniorin beim Ausparken schwer verletzt

Nr. 1516

Heute Mittag erlitt eine Seniorin bei einem Verkehrsunfall in Wilmersdorf schwere Verletzungen. Nach bisherigen Ermittlungen war die 80-Jährige gegen 12.30 Uhr gerade dabei ihren gleichaltrigen Ehemann aus einer Parklücke am Bundesplatz zu weisen, als sie ins Straucheln gekommen und hinter dem Ford auf die Straße gestürzt sein soll. Der 80-Jährige soll den Sturz seiner Frau nicht bemerkt haben und beim Rückwärtsfahren über sie gefahren sein. Rettungskräfte brachten die Seniorin mit schweren Verletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Verkehrsermittlerinnen und -ermittler der Polizeidirektion 2 führen die weiteren Ermittlungen.