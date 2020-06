Festnahme nach versuchtem Straßenraub

Nr. 1509

In Kreuzberg wurde gestern Abend ein Mann nach einem versuchten Raub festgenommen. Den Ermittlungen zufolge durchquerte ein 35-Jähirger gegen 20 Uhr den Görlitzer Park und schaute dabei auf sein Handy. Er soll dann von dem später Festgenommenen aufgefordert worden sein, ihm sein Handy auszuhändigen, was der Angesprochene verneinte. Der Tatverdächtige soll dann versucht haben, ihm das Handy aus der Hand zu reißen. Dies soll er erst unterlassen haben, als mehrere Passanten verbal in die Situation eingriffen. Alarmierte Polizeikräfte nahmen kurz darauf den Tatverdächtigen fest und brachten ihn in ein Gewahrsam, in dem ihm Blut entnommen wurde. Anschließend wurde der 30-Jährige der Kriminalpolizei der Polizeidirektion 5 übergeben.