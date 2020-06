Steinwürfe auf Polizistinnen und Polizisten

Nr. 1504

In der vergangenen Nacht wurden Polizeikräfte in Prenzlauer Berg mit Steinen beworfen. Gegen 23.30 Uhr informierte ein Zeuge Mitarbeitende des Polizeiabschnitts 15 über eine gerade stattfindende Auseinandersetzung zwischen rund 30 bis 40 Personen an der Eberswalder Straße Ecke Schwedter Straße. Daraufhin begaben sich Polizeikräfte auf die Straße und stellten etwa 100 Personen fest, die an der Auseinandersetzung beteiligt waren. Diese flüchteten, nachdem sie die Polizistinnen und Polizisten bemerkte hatten, in den Mauerpark. Im Rahmen der Auseinandersetzung waren auch eine offenbar unbeteiligte 17-Jährige und zwei offenbar unbeteiligte Männer, 28 und 29 Jahre alt, angegriffen und leicht verletzt worden. Zu dieser Zeit hielten sich im Mauerpark rund 250 Jugendliche und Heranwachsende, die überwiegend alkoholisiert gewesen sein sollen, auf. Etwa eine Stunde später begingen hinzugerufene Unterstützungskräfte die Grünanlage und forderten die Personen auf, den Park zu verlassen. Während der Großteil der Personen den Park verließ, verweilte eine etwa 30- bis 40-köpfige Gruppe in diesem. Als sich die Einsatzkräfte dieser Gruppe näherten, wurden aus dieser Steine in Richtung der Polizistinnen und Polizisten geworfen. Anschließend flüchtete die Gruppe. Den Kräften gelang es dann vier Jugendliche festzunehmen. Nach Personalienfeststellungen wurde ein Jugendlicher am Ort entlassen und die anderen drei ihren Eltern übergeben. Die Einsatzkräfte wurden von den Steinen nicht getroffen und blieben unverletzt. Insgesamt befanden sich rund 80 Kräfte im Einsatz. Sie leiteten unter anderem Strafermittlungsverfahren wegen schweren Landfriedensbruchs und gefährlichen Körperverletzungen ein.