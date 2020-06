Nr. 1503

Heute früh stellte eine Reinigungskraft einen aufgebrochenen Geldausgabeautomaten in Mitte fest. Gegen 6 Uhr bemerkte er den freistehenden, beschädigten Automaten in einem Einkaufszentrum am Alexanderplatz und alarmierte die Polizei. Der oder die Täter waren mit Geld geflüchtet. Die Kriminalpolizei ermittelt.