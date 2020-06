Stationäre Behandlung nach Raub

Nr. 1502

Ein junger Mann musste nach einem Raub heute früh in Alt-Hohenschönhausen stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden. Der 25-Jährige stand gegen 3.15 Uhr in der Landsberger Allee auf dem Gehweg, als er von drei oder vier Männern mit Schlägen attackiert wurde. In der Folge verlor er das Bewusstsein. Als er wieder zu sich kam, waren die Angreifer geflüchtet und sein Handy weg. Rettungskräfte brachten ihn mit Frakturen im Gesicht zur Behandlung in eine Klinik. Das Raubkommissariat der Polizeidirektion 6 ermittelt.