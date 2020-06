Frau durch Messerstiche verletzt

Nr. 1501

In der vergangenen Nacht wurde eine Frau in Marienfelde durch Messerstiche schwer verletzt. Den bisherigen Ermittlungen nach soll ein 32-jähriger Mann gegen 3.25 Uhr seine ein Jahr jüngere Ehefrau in der gemeinsamen Wohnung im Richard-Tauber-Damm mit einem Messer angegriffen und dabei schwer verletzt haben. Die Angegriffene rettete sich aus der Wohnung zu einem 75-jährigen Nachbarn, der Rettungskräfte alarmierte. Die zuerst eingetroffene Polizeikräfte versorgten die Frau bis zum Eintreffen der Feuerwehr. Als Polizistinnen und Polizisten dann die Wohnung des Ehepaars betraten, fanden sie den Tatverdächtigen leblos in der Küche. Eingeleitete Reanimationsmaßnahmen verliefen erfolglos. Nach dem bisherigen Kenntnisstand soll sich der 32-Jährige im Anschluss an die Tat zum Nachteil seiner Frau selbst getötet haben. Die Feuerwehrkräfte brachten die Frau mit Stichverletzungen im Schulter- und Armbereich zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Kriminalpolizei der Direktion 4 ermittelt.