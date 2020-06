Plakate geklebt - Festnahmen

Nr. 1499

In der vergangenen Nacht wurden eine Frau und ein Mann beim Kleben von Plakaten in Oberschöneweide festgenommen. Ein Zeuge alarmierte gegen 23.15 Uhr die Polizei in die Edisonstraße, nachdem er die Frau und ihren Begleiter dabei beobachtet hatte, wie diese Plakate unter anderem mit Bildern von Polizeikräften und Politikern an Stromkästen und Zäunen mit Kleister angebracht hatten. Polizistinnen und Polizisten nahmen kurz darauf die beiden fest. Bereits geklebte und weitere mitgeführte Plakate, ein Eimer mit Kleber und eine Tapezierbürste wurden beschlagnahmt. Während die Personalien der 33 Jahre alten Frau am Ort festgestellt wurde, kam der 29-jährige mutmaßliche Mittäter zur erkennungsdienstlichen Behandlung in ein Polizeigewahrsam. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Tatverdächtigen entlassen. Neben den Strafanzeigen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und des Verstoßes gegen das Kunsturhebergesetz fertigten die Polizeikräfte eine Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen des Fehlens der Impressen. Die Ermittlungen hat der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt Berlin übernommen.