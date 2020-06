Hauswände mit Farbe beworfen - Festnahme

Nr. 1490

Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 51 und der 35. Einsatzhundertschaft haben in der vergangenen Nacht einen Mann in Friedrichshain festgenommen, der im Verdacht steht, mit zwei Komplizen mehrere mit Farbe gefüllte Gegenstände gegen eine Hausfassade geworfen zu haben. Eine Zeugin alarmierte gegen 23.30 Uhr die Einsatzkräfte in die Rigaer Straße, als sie die drei Personen sah, die mehrere Gegenstände gegen eine Hausfassade warfen. Anschließend soll das Trio geflüchtet sein. Bei der Absuche des näheren Bereiches stellten die Einsatzkräfte fest, dass eine weitere Hausfassade beworfen sein soll und mit Farbe beschmiert war. Darüber hinaus wurden vier geparkte Fahrzeuge beschmiert. Am Frankfurter Tor nahmen die Einsatzkräfte kurz darauf einen 24-Jährigen fest, der im Verdacht steht, sich an der Aktion beteiligt zu haben. Bei ihm wurde eine erkennungsdienstliche Behandlung durchgeführt, die er anschließend wieder verlassen konnte. Die Ermittlungen, die der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt führt, dauern an.