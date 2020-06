Zusammenstoß von Radfahrern – zwei Verletzte

Nr. 1485

Gestern Abend sind bei einem Unfall in Wedding zwei Radfahrer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhren der 26-Jährige und der 55-Jährige gegen 20 Uhr mit ihren Rädern den Radweg der Müllerstraße in Richtung Fennstraße. Dabei fuhr der Ältere zunächst hinter dem 26-Jährigen, wollte diesen offenbar überholen und soll dann gegen das Fahrrad des 26-Jährigen gestoßen sein, sodass beide in der Folge stürzten. Während der jüngere Zweiradfahrer leichte Arm- sowie Beinverletzungen erlitt und nicht behandelt werden musste, brachten Sanitäter den 55-Jährigen mit Kopfverletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 übernahm die Unfallbearbeitung.