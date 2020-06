Radfahrerin bei Sturz verletzt

Nr. 1483

Bei einem Sturz gestern Abend in Köpenick hat sich eine Radfahrerin schwere Verletzungen zugezogen. Bisherigen Ermittlungen zufolge war die 78-Jährige gegen 21.10 Uhr fahrradfahrend in der Salvador-Allende-Straße in Richtung Müggelheimer Damm unterwegs und stürzte in Höhe des Volksparks Köpenick aus bislang unbekannter Ursache. Dabei erlitt die Seniorin Kopf- sowie Rumpfverletzungen und wurde von Rettungskräften zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht. Die Verkehrsermittlerinnen und -ermittler der Polizeidirektion 6 haben die Unfallbearbeitung übernommen.