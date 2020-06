Nr. 1482

Ein Sicherheitsdienstmitarbeiter einer Bank erstattete gestern Nachmittag in Mitte eine Strafanzeige wegen Beleidigung mit fremdenfeindlichem Hintergrund. Der 44-Jährige erschien auf der Wache am Alexanderplatz und gab an, dass er einen Tag zuvor in einer Bank am Alexanderplatz eingesetzt war. Gegen 11.20 Uhr betrat eine unbekannte Frau die Filiale und trug keinen Mund-Nasen-Schutz. Der Security-Mitarbeiter sprach sie darauf an und forderte sie auf, einen Schutz anzulegen. Daraufhin beschimpfte sie den Mann und zeigte ihm einen Mittelfinger. Anschließend verließ die Frau die Bank und fuhr mit ihrem Fahrrad weg. Der Polizeiliche Staatschutz beim Landeskriminalamt Berlin hat die Ermittlungen übernommen.