Nach versuchten Raubüberfall schwer verletzt

Nr. 1471

Bei einem versuchten Raubüberfall erlitt vergangene Nacht ein Mann in Neukölln schwere Verletzungen. Nach bisherigen Erkenntnissen trat ein Maskierter gegen 1.40 Uhr im Mariendorfer Weg die Wohnungstür zur im Erdgeschoss gelegenen Wohnung des 71-Jährigen ein, stürmte auf den im Bett liegenden Wohnungsmieter zu und schlug auf ihn ein. Dabei forderte er Geld und Drogen. Als der Überfallene sich gegen die Schläge zur Wehr setzte, flüchtete der Unbekannte ohne Beute aus der Wohnung. Der 71-Jährige rettete sich über ein Fenster seiner Wohnung auf den Gehweg, um dort um Hilfe zu rufen. Alarmierte Rettungskräfte brachten den schwer am Kopf Verletzten zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Das Raubkommissariat der Polizeidirektion 5 ermittelt.