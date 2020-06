Mann erlag lebensgefährlichen Verletzungen – Mordkommission ermittelt

Nr. 1465

In der vergangenen Nacht wurde in Hellersdorf ein Mann mit lebensgefährlichen Verletzungen aufgefunden. Gegen 1.10 Uhr entdeckte eine Anwohnerin im Treppenhaus eines Wohnhauses in der Tangermünder Straße den lebensgefährlich verletzten Mann. Der 27-Jährige kam zur Behandlung in ein Krankenhaus, wo er heute Vormittag verstarb. Im Zusammenhang mit den erlittenen Verletzungen des Mannes wurden noch im selben Haus drei Tatverdächtige im Alter von 24, 26 und 52 Jahren festgenommen. Sie wurden der 1. Mordkommission überstellt, welche die weiteren, noch andauernden Ermittlungen zu der Tat übernommen hat.