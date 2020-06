Radfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Nr. 1460

Gestern Nachmittag erlitt eine Fahrradfahrerin in Spandau bei einem Verkehrsunfall schwere Verletzungen. Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr die 60-Jährige mit ihrem Rad gegen 15.30 Uhr den Brunsbütteler Damm vom Päwesiner Weg kommend in Richtung Klosterstraße. In Höhe der Einmündung der Nauener Straße überquerte sie dann die Fahrbahn des Brunsbütteler Damms in Richtung der Nauener Straße. Dabei wurde sie von einem Lkw, der von einem 43-Jährigen gesteuert wurde, angefahren, der den Brunsbütteler Damm vom Päwesiner Weg kommend, in Richtung Klosterstraße befuhr. Die Seniorin stürzte mit ihrem Fahrrad auf die Straße und wurde von der Zugmaschine des Tanklastzuges überrollt. Dabei erlitt sie schwere Beckenverletzungen, die eine Notoperation mit anschließendem stationären Verbleib in einem Krankenhaus erforderlich machte. Das Fachkommissariat für Verkehrsunfälle der Polizeidirektion 2 hat die Ermittlungen übernommen.