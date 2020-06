Einsatzwagen bei Sonder- und Wegerechtsfahrt beworfen

Nr. 1457

Bei einer Sonder- und Wegerechtsfahrt gestern Abend in Oberschöneweide wurde ein Einsatzwagen der Polizei beworfen. Gegen 21 Uhr war die Zivilstreife des Polizeiabschnitts 65 wegen eines gegenwärtigen Einbruchs unterwegs und fuhr hierbei mit Blaulicht und Martinshorn auf der Edisonstraße in Richtung An der Wuhlheide. Hierbei warfen Unbekannte eine Kaffeetasse auf das Fahrzeug, die gegen die Windschutzscheibe schlug. Durch die Wucht des Aufpralls ging die Scheibe zu Bruch und der Fahrer des Einsatzwagens erlitt durch die umherfliegenden Glassplitter eine Augenverletzung. Dem Polizisten gelang es den Pkw abzubremsen, er kam mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Sein Kollege erlitt leichte Verletzungen an Nacken und Kiefer. Beide Polizisten konnten ihren Dienst nicht mehr fortsetzen. Der Aussage eines Zeugen zufolge soll die Tasse aus einer Wohnung eines Wohnhauses an der Edisonstraße geworfen worden sein. Zwei Männer im Alter von 23 und 27 Jahren wurden in Zusammenhang mit einem offenstehenden Fenster einer Wohnung überprüft. Derzeit ist unklar, ob die beiden Überprüften für die Tat in Betracht kommen. Die Ermittlungen führt zunächst ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 6.