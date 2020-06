Einbruchsversuch in Restaurantschiff – Festnahme

Nr. 1456

Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 28 haben in der vergangenen Nacht einen Mann festgenommen, der im Verdacht steht sich an einem Einbruchsversuch in einem Restaurantschiff in Moabit beteiligt zu haben. Ein Zeuge alarmierte gegen 1.30 Uhr die Einsatzkräfte in die Kirchstraße, als er drei Männer dabei beobachtet hatte, wie diese sich an der Eingangstür zum Restaurant zu schaffen machten. Ihr Komplize wartete derweil in einem bereitstehenden Fluchtfahrzeug. Vor Eintreffen der alarmierten Polizistinnen und Polizisten entfernten sich die drei Männer vom Boot in unbekannte Richtung. Ihr 24-jähriger Fahrer hingegen wartete vergeblich und wurde von den Einsatzkräften festgenommen. Er wurde einem Fachkommissariat der Kriminalpolizei überstellt. Das Fahrzeug, ein VW-Golf, wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt.