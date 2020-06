Bei Auseinandersetzung geschossen

Nr. 1452

Derzeit unklar sind die Hintergründe eines Streits heute früh in Kreuzberg, bei dem es mehrere Schussabgaben gegeben haben soll. Bisherigen Erkenntnissen zufolge sollen zwei Männer im Alter von 28 und 36 Jahren gegen 4.50 Uhr mit einer dreiköpfigen Personengruppe in der Reichenberger Straße in Streit geraten sein, bei dem die beiden geschlagen und verletzt worden sein sollen. Hierbei wurden auch mehrere Schüsse aus der Gruppe heraus abgegeben, die jedoch nicht die Männer trafen. Das Trio entfernte sich anschließend mit einem schwarzen BMW in unbekannte Richtung. Der 36-Jährige erlitt eine Kopfplatzwunde und kam zur Beobachtung in ein Krankenhaus. Sein Begleiter wurde ebenfalls leicht verletzt. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat und zur Waffe, aus der geschossen wurde, führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 5.