Gaststätte überfallen

Nr. 1451

Ein Unbekannter hat heute früh eine Gaststätte in Spandau überfallen und die Mitarbeiterin des Geschäfts verletzt. Gegen 4.30 Uhr betrat der Unbekannte die Bar am Brunsbütteler Damm und spielte zunächst an einem Geldspielautomaten. Die 28-jährige Mitarbeiterin befand sich zu dem Zeitpunkt hinter dem Tresen und befüllte den Kühlschrank mit Getränken. Diesen Augenblick nutzte der Mann, begab sich hinter den Tresen und umklammerte die Frau. Hierbei hielt er ihr ein Messer an den Hals und forderte von ihr, die Kasse zu öffnen. Nachdem der Räuber das Geld an sich genommen hatte, flüchtete er über die Wilhelmshavener Straße in Richtung Borkumer Straße. Die 28-Jährige erlitt bei dem Überfall eine leichte Armverletzung, die nicht behandelt werden musste. Das Raubkommissariat der Polizeidirektion 2 führt die Ermittlungen.