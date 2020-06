Busfahrer rassistisch beleidigt

Nr. 1450

Ein bislang unbekannter Fahrgast soll in der vergangenen Nacht einen Busfahrer in Moabit rassistisch beleidigt haben. Der 32-jährige Fahrer schilderte den Polizistinnen und Polizisten später, dass er während der Fahrt mit dem Bus der Linie TXL auf einen äußerst aggressiven Mann aufmerksam wurde, der die Fahrt über pöbelte. Wegen seines Verhaltens forderte der Fahrer den Pöbler gegen 22.50 Uhr auf, den Bus in der Turmstraße zu verlassen. Dem kam der Mann nach, beleidigte beim Verlassen des Busses jedoch den Fahrer und beschädigte einen Scheibenwischer. Vor Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte entfernte sich der Tatverdächtige unerkannt. Die Polizistinnen und Polizisten des Polizeiabschnitts 27 haben die Videoaufzeichnung des Busses gesichert. Die Ermittlungen zu dem Unbekannten dauern an.