Homophober Angriff in Kneipe

Nr. 1449

Bei einem Streit in einer Kneipe in Wilhelmstadt wurde ein Schwuler in der vergangenen Nacht von einem Mann mit einem Aschenbecher beworfen und leicht verletzt. In einer Kneipe in der Pichelsdorfer Straße sollen mehrere Gäste gegen 0.45 Uhr mit einem schwulen Paar in Streit geraten sein. Als die beiden Männer im Alter von 20 und 53 Jahren sich küssten, soll der 36-jährige Tatverdächtige dem 20 Jahre alten Mann einen Aschenbecher gegen den Hinterkopf geworfen und dessen Partner homophob beleidigt haben, der ihm daraufhin mit der Hand ins Gesicht geschlagen haben soll. Alarmierte Einsatzkräfte nahmen den 36-Jährigen vorläufig fest und ließen aufgrund seiner Alkoholisierung eine Blutentnahme bei ihm durchführen. Anschließend kam er wieder auf freien Fuß. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt Berlin führt die Ermittlungen unter anderem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und Beleidigung. Der 53-Jährige muss sich wegen einfacher Körperverletzung verantworten.