Polizeilicher Staatsschutz ermittelt nach mehreren Straftaten

Nr. 1443

Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt Berlin hat die Ermittlungen nach mehreren Straftaten in Marzahn aufgenommen. Gegen 16.50 Uhr soll ein 40-jähriger Mieter einer Wohnung in der Marzahner Chaussee vor dem Wohnhaus zunächst ein christliches Kreuz in den Boden gesteckt haben. Daraufhin soll es mit einem anderen Bewohner, einem 34-Jährigen, einen Streit gegeben haben. Im weiteren Verlauf soll der Jüngere dann in seine Wohnung gegangen sein, kehrte mit einem Deko-Samurai-Schwert zum 40-Jährigen zurück und bedrohte ihn mit diesem. Ein 43-Jähriger Zeuge bemerkte die Auseinandersetzung, ging dazwischen und versuchte zu schlichten. Daraufhin nahm die 26-jährige Lebensgefährtin des 34-Jährigen ihm das Schwert ab und brachte es zurück in die Wohnung. Zwischenzeitlich alarmierte Polizeikräfte nahmen den 34-Jährigen fest, beschlagnahmten das Schwert und brachten ihn in ein Polizeigewahrsam. Aus diesem wurde der Mann nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung entlassen. Der 40-Jährige blieb unverletzt.

Rund zwei Stunden später soll der 40-Jährige nach Angaben einer Zeugin von dem Balkon seiner Wohnung aus gemeinsam mit einer 24-Jährigen Glasflaschen und eine Thermoskanne auf eine vor dem Haus stehende, kleinere Personengruppe geworfen haben. Ohne getroffen zu werden, entfernten sich die Personen.

Gegen 19.10 Uhr soll der 40-Jährige zwei Männer, 19 und 23 Jahre alt, die gerade das Wohnhaus betreten wollten, mit einer glimmenden Zigarettenkippe, einer leeren Kunststoffgießkanne und einem Handfeger beworfen haben. Dabei soll er die beiden Männer auch beschimpft haben. Getroffen wurden die Männer von den Gegenständen nicht. Hinzugerufene Einsatzkräfte nahmen den 40-Jährigen fest und führten bei ihm eine Atemalkoholkontrolle durch. Diese ergab einen Wert von rund 2,5 Promille. Anschließend wurde er zu einer Blutentnahme in ein Polizeigewahrsam gebracht, wobei er bei der Durchführung dieser Widerstand leistete und einem 23-jährigen Polizeibeamten ins Gesicht spuckte. Auf Anordnung verblieb der Festgenommene bis heute Morgen, 8 Uhr im Polizeigewahrsam. Die Ermittlungen dauern an.