Mann bei Auseinandersetzung verletzt

Nr. 1442

Gestern Abend ist ein Mann bei einer Auseinandersetzung in Neukölln verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen gab es zwischen dem 29-Jährigen und einem unbekannten Mann gegen 20.50 Uhr auf der Hermannbrücke am Zugang zum U-Bahnhof Hermannstraße eine verbale Auseinandersetzung, in deren weiteren Verlauf der 29-Jährige Schnitt- und Stichverletzungen an einem Arm und dem Oberkörper erlitt. Anschließend flüchtete der unbekannte Mann. Alarmierte Rettungskräfte brachten den 29-Jährigen anschließend zur Behandlung in ein Krankenhaus, in dem er stationär verblieb. Die Kriminalpolizei der Direktion 5 ermittelt.